Sunjay Kapur l’amico del principe William ingoia un’ape e muore giocando a polo

Una tragica coincidenza ha scosso il mondo della nobiltà e degli affari: Sunjay Kapur, noto imprenditore indiano e amico del principe William, è deceduto all'età di 53 anni in un incidente durante una partita di polo. La causa, apparentemente legata all'ingestione accidentale di un'ape, ha suscitato shock e domande sulla sicurezza durante gli sport d'élite. Un episodio che ricorda quanto la vita possa essere imprevedibile, anche nelle situazioni più eleganti e sportive.

(Adnkronos) – Sunjay Kapur, amico del principe William e imprenditore indiano, è morto all'età di 53 dopo un incidente che sarebbe stato causato a quanto pare da un'ape, come riferiscono i media britannici. L'uomo, 53 anni, stava giocando a polo giovedì 12 giugno in Inghilterra quando, secondo indiscrezioni ancora non confermate ufficialmente, avrebbe ingoiato un'ape,