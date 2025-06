' Summer Festival' Sfera Ebbasta pronto a infiammare Piazza Ariostea Tutte le info sui parcheggi

Preparati a vivere un’estate indimenticabile! Il Summer Festival di Ferrara si anima con l’energia travolgente di Sfera Ebbasta, pronto a infiammare piazza Ariostea. Che tu sia un fan sfegatato o un ascoltatore più distratto, questa serata promette emozioni e musica a tutto volume. Scopri tutte le info sui parcheggi e preparati a ballare sotto le stelle: l’estate estense sta per esplodere!

C'è chi lo ama (solitamente i più giovani, ma non tutti), c'è chi lo odia e non sopporta la sua musica (solitamente i boomer, ma non tutti). Qualunque opinione abbiate su di lui, Sfera Ebbasta, all'anagrafe Gionata Boschetti, arriva a Ferrara sabato 21 giugno in occasione delle tante iniziative.

