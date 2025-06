Sulla Aston Martin Vantage Roadster verso Le Mans

Dal cuore del Surrey alle emozionanti strade di Le Mans, circa 800 km di pura adrenalina con la nuova Aston Martin Vantage Roadster. Un viaggio tra paesaggi incantevoli e sfide emozionanti, simbolo di eleganza e potenza. Questa avventura non è solo un percorso, ma un preludio al grande debutto della Valkyrie alla 24 Ore 2025, dove la passione per le corse si trasforma in leggenda.

Dal Surrey a Le Mans per circa 800 km al volante della nuova Aston Martin Vantage Roadster. Dall‚ÄėInghilterra alla Francia¬† attraversando la Normandia e la regione dei Paesi della Loira, per seguire il debutto in pista della Valkyrie alla 24 Ore 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Sulla Aston Martin Vantage Roadster verso Le Mans

