Sul set con Clint Eastwood | esce per Gremese il libro di Jean-Paul Chaillet

In occasione del 95° compleanno di Clint Eastwood, Gremese lancia un’opera straordinaria: Sul set con Clint Eastwood di Jean-Paul Chaillet. Frutto di oltre trent’anni di incontri e osservazioni dirette, il libro offre uno sguardo inedito e coinvolgente sulla leggenda del cinema, portando i lettori dietro le quinte dei suoi film più iconici. Un viaggio unico nel mondo di Eastwood che non potete perdere.

MILANO – In occasione del 95° compleanno di Clint Eastwood, celebrato lo scorso 31 maggio, la casa editrice Gremese presenta Sul set con Clint Eastwood, il nuovo libro del giornalista e scrittore francese Jean-Paul Chaillet, ora disponibile in libreria. Frutto di oltre trent’anni di incontri, viaggi, confidenze e osservazioni dirette sui set cinematografici, il volume è il risultato di un accesso senza precedenti alla figura e all’universo creativo di Eastwood. Dal 1988 a oggi, Chaillet è stato l’unico giornalista al mondo a essere invitato regolarmente su ventidue set dei film dell’attore e regista americano: tra questi, capolavori come Scommessa con la morte, Gli spietati, Mystic River, Gran Torino, Million Dollar Baby e Cry Macho. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Sul set con Clint Eastwood”: esce per Gremese il libro di Jean-Paul Chaillet

