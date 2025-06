sul fruttolo il dna di sempio il nuovo sogno di lovati lascia tutti di stucco

Nel cuore di Garlasco, tra suggestioni e sogni, emerge una narrazione che lascia tutti senza parole. Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, introduce il concetto di "sogno" nel dibattito pubblico, accendendo nuove speranze e interrogativi sull'omicidio di Chiara Poggi. La sua convinzione, dipinta come un vero e proprio sogno, potrebbe rivoluzionare le sorti del caso. Ma cosa c'è dietro questa visione onirica? Restate con noi per scoprire la verità.

Tra le parole ricorrenti nel discorso pubblico sulla riapertura del caso di Garlasco c'è "suggestione", che accompagna le varie ipotesi alternative sull'omicidio di Chiara Poggi. Ma anche "sogno", termine introdotto da Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso mentre il fidanzato della vittima Alberto Stasi è in carcere con una condanna definitiva. Il legale ha parlato in termini onirici della sua convinzione che dietro al delitto ci siano dei segreti indicibili di cui Chiara era venuta a conoscenza per questo è stata eliminata, forse da un sicario e non certo da Stasi che, nell'ottica di Lovati, sarebbe a modo suo una vittima.