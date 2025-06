Sul corpo di Chiara… Garlasco quei dettagli dall’autopsia che emergono ora

Le nuove indagini su Garlasco e i dettagli dell'autopsia di Chiara Poggi, emergenti inaspettatamente dopo 18 anni, potrebbero cambiare le sorti del caso. Le ipotesi si fanno più concrete, alimentando speranze di una svolta decisiva. La misteriosa assenza dell’arma del delitto, finora un enigma, potrebbe ora essere chiarita grazie a queste scoperte che riaccendono le speranze di giustizia. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi su questa intricata vicenda.

Le nuove indagini su Garlasco, in relazione all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell’agosto di 18 anni fa, potrebbero essere davvero ad una svolta ancora più importante. Si starebbe concretizzando un’ipotesi molto significativa, che coinvolge quindi quanto compiuto ai danni della ragazza. Come è stato detto in tutti questi anni, l’arma del delitto di Chiara Poggi non è mai stata rinvenuta e questo certamente ha complicato un po’ le indagini. Ma ecco ora venire fuori una notizia che stravolgerebbe tutto e metterebbe in discussione anche l’unica condanna in via definitiva, inflitta ad Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it