Successo per l’iniziativa ' Hatha yoga al mare' al Bagno Balena

Un'ondata di energia positiva ha travolto il Bagno Balena di Marina di Pisa durante l’evento “Hatha Yoga al Mare”, giovedì 12 giugno 2025. Con grande partecipazione e un’atmosfera di armonia, questa iniziativa promossa dal Centro Nazionale Sportivo Libertas – Comitato Provinciale di Pisa ha confermato l’amore per il benessere e la condivisione. Un successo che invita tutti a scoprire i benefici dello yoga in riva al mare e a vivere momenti di pura serenità.

Grande partecipazione e clima di armonia per l'appuntamento "Hatha Yoga al Mare", svoltosi giovedì 12 giugno 2025 presso il Bagno Balena di Marina di Pisa. L'iniziativa, promossa dal Centro Nazionale Sportivo Libertas – Comitato Provinciale di Pisa, ha visto la presenza della Presidente Francesca.

