Un lampo di lucidità attraversa la politica italiana: Andrea Orlando evidenzia come Meloni stia plasmando un nuovo blocco sociale e politico che potrebbe avere ripercussioni durature. La nomina di Luigi Sbarra al governo non è solo una scelta, ma un segnale chiaro di un disegno strategico in atto. Resta da capire come questa mossa influenzerà gli equilibri interni e il futuro del Paese, lasciando tutti con il fiato sospeso.

«Mi ha colpito la nomina al governo di Luigi Sbarra. Non la vicenda personale, il disegno politico: Meloni sta costruendo il suo blocco sociale e politico che resterà ». Quasi incredibile a dirsi, a sinistra c’è qualcuno che ha colto la portata della chiamata al governo dell’ex segretario della Cisl da parte della premier. Si tratta dell’ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha voluto lanciare un alert al Pd: attenzione, perché con le letture semplicistiche e le illusioni non si costruisce alcuna alternativa. L’alert di Andrea Orlando sulla nomina di Sbarra. Così, mentre da quelle parti fini analisti si rifugiano nell’idea che l’incarico di sottosegretario con delega al Sud assegnato a Sbarra sia una «ricompensa» per la presunta linea morbida della Cisl nei confronti del governo, Orlando cerca di richiamare i dem a una maggiore lucidità sul significato di un’operazione che, come sottolineato dal ministro Francesco Lollobrigida in un’intervista al Foglio, segna la rottura di un altro «tetto di cristallo», quello che finora aveva fatto credere che «dopo l’esperienza sindacale si dovesse guardare solo da una parte, non tenendo conto che pure nel centrodestra ci sono milioni di lavoratori iscritti ai sindacati». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Su Sbarra un lampo di lucidità a sinistra. Andrea Orlando: «Meloni sta costruendo un blocco sociale e politico che resterà»

