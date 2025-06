Su Mediaset il Mondiale per Club del 2025

Su Canale 5 e Italia 1, dal 14 giugno al 13 luglio il miglior match di ogni giornata in chiaro e in streaming su sportmediaset.it. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Su Mediaset il Mondiale per Club del 2025

In attesa Mondiale per Club 2025: su Mediaset 20 l’Amarcord Mundialito con Milan, Inter, Juventus - In attesa del Mondiale per Club FIFA 2025, che vedrà protagonisti grandi club come Inter, Juventus e Manchester City, Mediaset 20 celebra il passato con il "Marcord Mundialito".

In attesa del primo Mondiale per Club il Canale 20 di Mediaset trasmette , tre partite del Mundialito per Club degli anni 80. Stasera alle 23.30 andrà in onda la riproposizione di Milan-Barcellona del 29 giugno 1987

Mondiale per Club: il miglior match di giornata su Canale 5, Italia 1 e in streaming #mondialeperclub2025 #mediaset

Mondiale per Club: il miglior match di giornata su Canale 5, Italia 1 e in streaming - Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

