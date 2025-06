Su Google Maps Tachimetro contachilometri e limiti di velocità

In ogni navigatore affidabile, era la visualizzazione dei limiti di velocità, un dettaglio essenziale per una guida sicura e consapevole. Ora, grazie alle recenti aggiornamenti, Google Maps integra questa funzione, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più completa e intelligente. Scopri come questa novità possa migliorare il tuo modo di viaggiare e rispettare le norme della strada, rendendo ogni percorso più sicuro e senza sorprese.

Google Maps diventa sempre più completa, non solo come app per scoprire posti e luoghi, ma anche come navigatore satellitare, con funzioni nuove che vengono aggiunte continuamente. Tra le informazioni fornite durante un viaggio in macchina possiamo visualizzare e controllare la situazione del traffico in tempo reale ed anche la posizione degli autovelox. Quello che mancava fino ad oggi in Google Maps, che invece è un'indicazione normale in ogni navigatore GPS, era un tachimetro che ci facesse vedere a che velocità andiamo in modo preciso e sempre in tempo reale. Adesso, questa funzione è stata integrata in Google Maps e finalmente è possibile vedere sullo schermo, durante la navigazione stradale, il contachilometri. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

