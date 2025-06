Su Google Maps come usare contachilometri e limiti di velocità

Sei pronto a sfruttare al massimo Google Maps? Questa app non solo ti guida tra le strade, ma ora ti permette di monitorare il contachilometri e i limiti di velocità, rendendo ogni viaggio più sicuro e controllato. Con funzioni sempre più avanzate, Google Maps diventa il tuo alleato ideale per rispettare le regole della strada e arrivare a destinazione senza sorprese. Ecco come utilizzarle al meglio!

Google Maps diventa sempre più completa, non solo come app per scoprire posti e luoghi, ma anche come navigatore satellitare, con funzioni nuove che vengono aggiunte continuamente. Tra le informazioni fornite durante un viaggio in macchina possiamo visualizzare e controllare la situazione del traffico in tempo reale ed anche la posizione degli autovelox. Quello che mancava fino ad oggi in Google Maps, che invece è un'indicazione normale in ogni navigatore GPS, era un tachimetro che ci facesse vedere a che velocità andiamo in modo preciso e sempre in tempo reale. Adesso, questa funzione è stata integrata in Google Maps e finalmente è possibile vedere sullo schermo, durante la navigazione stradale, il contachilometri. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: google - maps - usare - contachilometri

Google Maps inizia a mostrare il nuovo account switcher - Google Maps sta per introdurre un nuovo account switcher, rendendo più facile la gestione degli account all'interno dell'app.

È successo di nuovo. Riaccendo la moto dopo una sosta al passo e partendo alla prima curva l'accelerazione non si stacca, o meglio, si stacca molto lentamente. Per ovviare devo usare la frizione ed a quel punto dopo un secondo o due in cui rimane acceler Vai su Facebook

Google Maps per iOS e CarPlay ora con tachimetro integrato; Google Maps aggiunge tachimetro e limiti di velocità su iOS e CarPlay, dopo 5 anni rispetto ad Android; Google Maps per iOS e CarPlay introduce il tachimetro.

Su Google Maps, Tachimetro (contachilometri) e limiti di velocità - Come attivare il tachimetro (o contachilometri) sullo smartphone e Google Maps ed anche la visualizzazione dei limiti di velocità nelle strade Google Maps diventa sempre più completa, non solo come ... Come scrive navigaweb.net

Google Maps offline: come usare senza connessione internet - Per utilizzare al meglio le funzionalità di Maps è richiesta una buona connessione, ma forse non tutti sanno che è possibile usare il navigatore di Google senza internet. Scrive money.it

Google Maps, come usare le mappe anche offline: la funzione segreta - Google Maps, come usare le mappe anche offline: la funzione segreta e che rappresenta una grande svolta per milioni di utenti alle prese con posizioni e coordinate durante un viaggio. Come scrive pianetacellulare.it