stuprata dal branco quattro gli indagati sequestrati i telefonini

Un caso scioccante scuote Rimini: una giovane di 25 anni avrebbe subito uno stupro di gruppo da parte di quattro ragazzi pugliesi, conosciuti in vacanza. Le forze dell’ordine stanno analizzando i cellulari sequestrati, tra chat di WhatsApp e possibili video, alla ricerca di prove che ricostruiscano quella notte terribile. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e il rispetto. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Chat di WhatsApp, messaggi. E – forse – anche uno o piĂą video. I carabinieri stanno scandagliando i cellulari alla ricerca di elementi che potrebbero aiutarli a ricostruire la notte di orrore di una riminese di 25 anni. La giovane ha raccontato di essere stata stuprata da tre (o forse quattro) ragazzi pugliesi, conosciuti mentre era in vacanza con le amiche in Salento, a cavallo tra mercoledì e giovedì scorsi. I fatti si sono svolti a Marina di Mancaversa, localitĂ balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce). Proprio qui la giovane riminese e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net