Stretta su alcol e prostituzione | dal centro storico a Fontivegge Tornano in vigore le ordinanze

Per garantire maggiore sicurezza e tranquillità nel cuore di Perugia, sono state adottate nuove misure che rafforzano il controllo in zona Fontivegge. Oltre alla “zona rossa”, tornano in vigore restrizioni sull’uso di alcol e sul fenomeno della prostituzione nelle aree centrali. Dalle 18 alle 6, è vietato essere trovati con bevande alcoliche o lattine in mano, un passo deciso verso un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

Perugia, 14 giugno 2025 – Zona a sorveglianza rafforzata, ma non solo. O meglio, in aggiunta e in conseguenza all’istituzione della cosiddetta “ zona rossa ”, per l’area di Fontivegge arriva l’ordinanza della sindaca di Perugia, non nuova, sulla detenzione di alcolici. Ordinanza, anche questa, che entrerà in vigore lunedì. Dalle 18 alle 6, nelle aree pubbliche non ci si potrà far trovare con bevande alcoliche al seguito. Ma neanche con lattine e bottiglie di vetro, perché, per effetto della stessa ordinanza datata 11 giugno, fino al 31 ottobre, i titolari di esercizi di vicinato, i titolari di distributori automatici, i venditori su aree pubbliche e i responsabili di circolo privato, dalle 20 alle 6, non potranno vendere, per asporto, bevande in questo tipo di contenitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stretta su alcol e prostituzione: dal centro storico a Fontivegge. Tornano in vigore le ordinanze

In questa notizia si parla di: fontivegge - vigore - stretta - alcol

Stretta su alcol e prostituzione: dal centro storico a Fontivegge. Tornano in vigore le ordinanze; Perugia, ordinanza anti alcol: i divieti, le vie e le multe.

Perugia, alcol e prostituzione: tornano in vigore le ordinanze - Dal 16 giugno al 31 ottobre tornano in vigore a Perugia le ordinanze relative a prostituzione e consumo di alcol in alcune aree della città. Da umbria24.it

Fontivegge sotto scorta, la zona rossa si allarga e torna l'ordinanza anti alcol - A Fontivegge, sorvegliata speciale per un’estate più tranquilla, adesso tornano anche le ordinanze anti alcol e anti ... Segnala ilmessaggero.it

Stretta sull’alcol nel nuovo codice della strada: quanto si può bere senza rischiare sanzioni? - Le nuove norme di riforma del Codice della Strada entrano in vigore da oggi, sabato 14 dicembre. Si legge su corriere.it