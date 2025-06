Stretta Calcio storico stop agli alcolici e ai contenitori di bevande in vetro e lattine

Per garantire un ambiente sicuro e festoso, la sindaca Sara Funaro ha firmato un’ordinanza che vieta alcol e contenitori di vetro o lattina durante le partite del Calcio Storico Fiorentino. Un provvedimento importante per preservare l’incolumità di tutti e mantenere viva la tradizione in modo responsabile. Quindi, nei giorni delle semifinali (14 e 15 giugno) e...

Per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ieri la sindaca Sara Funaro ha firmato una ordinanza che, in occasione delle partite del Calcio Storico Fiorentino, dispone lo stop all'alcol e all'utilizzo dei contenitori in vetro o lattine. Quindi nei giorni delle semifinali (14 e 15 giugno) e.

