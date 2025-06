Stress post-traumatico tra i poliziotti la Lega torna a chiedere un protocollo psico-sanitario per garantire assistenza

In un contesto segnato da recenti eventi drammatici, la Lega torna a richiedere un protocollo psico-sanitario dedicato ai poliziotti, per garantire un supporto adeguato e prevenire il trauma. La tragica morte di Riccardo Zappone, dopo essere stato fermato con un taser, ha acceso i riflettori sull'importanza di tutelare la salute mentale degli operatori. È fondamentale creare un sistema di assistenza efficace e tempestivo...

Ad avanzare la proposta dopo quanto avvenuto a seguito della morte dei Riccardo Zappone, il 30enne morto dopo essersi sentitosi male in questura, dove era stato portato dopo essere stato fermato con un taser (il cui uso è emerso dall’autopsia non avrebbe avuto alcuna relazione con il suo decesso). 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Stress post-traumatico tra i poliziotti, la Lega torna a chiedere un protocollo psico-sanitario per garantire assistenza

