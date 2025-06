Street tutor il comune li sostituisce | sui loro profili social contenuti neofascisti

Gli street tutor, gli operatori che camminano tra le strade delle nostre città, sono stati recentemente coinvolti in una controversia legata alla presenza di simboli e contenuti neofascisti sui loro profili social. Per tutelare l’immagine del Comune e promuovere valori di rispetto e inclusione, si è deciso di sostituirli. Ieri sera, gli otto nuovi operatori sono entrati ufficialmente in servizio, pronti a guidarci verso un ambiente più sicuro e condiviso.

Sui loro profili social erano visibili simboli e contenuti riconducibili all’estrema destra neofascista. Così il comune è corso ai ripari chiedendo all'azienda affidataria dell'incarico di rimpiazzarli. Si parla degli street tutor, gli 8 operatori entrati ufficialmente in servizio da ieri sera. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Street tutor, il comune li sostituisce: sui loro profili social contenuti neofascisti

In questa notizia si parla di: street - tutor - comune - profili

"Sull’attività degli street tutor nessun errore" - Il dibattito sul caso Street Tutor si intensifica con il confronto tra Luca Negrini, consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, e l'assessora alla sicurezza Camporota.

Comune di Modena added a new photo. - Comune di Modena Vai su Facebook

Pasticcio street tutor: Sostituiti quelli non conformi agli obiettivi; Partenza con polemica per gli street tutor a Monza; Street Tutor contro la malamovida. Il Comune assume i “buttafuori”.

"Pasticcio" street tutor: "Sostituiti quelli non conformi agli obiettivi" - "Pasticcio" street tutor: "Sostituiti quelli non conformi agli obiettivi". Come scrive primamonza.it

Monza, Street tutor: “Sostituito il personale non idoneo”, come è andata la prima serata - Non è stato un avvio privo di intoppi quello degli Street Tutor a Monza, ma ora l’Amministrazione può dirsi soddisfatta: il progetto ha finalmente preso il via con operatori ritenuti “idonei” e già al ... Riporta mbnews.it

Parte il progetto “Street Tutor”, ma è subito polemica: LabMonza attacca l’Amministrazione - Non è ancora iniziato, ma fa già discutere: il progetto “Street Tutor”, promosso dal Comune di Monza per presidiare le zone sensibili della città con personale di vigilanza privata, finisce nel mirino ... Come scrive mbnews.it