Strangolato e decapitato con una motosega dopo 17 anni identificato corpo trovato in uno scatolone sull'A22

Dopo 17 anni di mistero e indagini serrate, il giallo del corpo senza testa abbandonato lungo l'A22 si è finalmente risolto. L'identificazione di Mustafa Sahin, 20enne tunisino di origini tedesche, decapitato e strangolato, ha portato alla luce dettagli sconvolgenti sulla sua morte, culminata con un macabro finale: una motosega. Scopri come le piste investigative hanno ricostruito questa tragica vicenda e perché il caso ha tenuto sotto scacco la cronaca italiana per così tanto tempo. Continua a leggere.

È stato finalmente risolto il giallo del corpo trovato senza testa dentro uno scatolone abbandonato lungo l'A22 il 21 febbraio 2008. Il cadavere decapitato appartiene a Mustafa Sahin, 20enne tunisino di origini tedesche. Una settimana prima il ragazzo sarebbe stato strangolato dal suocero. Ecco come si è arrivati alla soluzione del cold case rimasto tale per 17 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

