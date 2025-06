Strage di politici dem a Minneapolis | 2 morti e 2 feriti Il killer è un compagno di partito attivista anti-Trump

Una tragedia scuote Minneapolis, dove un attacco violento ha portato alla morte di due politici democrati e al ferimento di altri due. Il sospettato, Vance Luther Boelter, un attivista anti-Trump, aveva con sé volantini del movimento ‘No Kings’ e un “manifesto” con obiettivi politici ben precisi. La sua rabbia cieca ha scatenato una strage che solleva inquietanti domande sulla sicurezza dei rappresentanti democratici. Il killer del Minnesota è...

Vance Luther Boelter, l’uomo sospettato di aver ucciso la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito e di aver ferito il senatore John Hoffman e sua moglie, aveva nella sua auto volantini del movimento antitrumpiano ‘No Kings’. Lo riferisce il New York Post, secondo il quale Boelter aveva redatto un “manifesto” e una lista di politici da colpire. Tre parlamentari dem nel mirino del killer di Minneapolis. Il killer del Minnesota è anch’egli un ex funzionario democratico: nominato nel 2019 dal governatore Tim Walz per ricoprire un incarico di quattro anni nel board per lo sviluppo della forza lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it