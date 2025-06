Strage di Graz attribuire la colpa al bullismo subito può alimentare due pericolosi equivoci

La tragedia di Graz scuote l’Europa, ma associarla automaticamente al bullismo rischia di alimentare interpretazioni superficiali e ingiuste. Gli eventi drammatici richiedono rispetto e riflessione, senza cadere in semplificazioni che possono danneggiare chi ha subito vittimizzazioni o malintesi. È fondamentale affrontare le cause profonde di tali atti, promuovendo una cultura della sensibilità e della responsabilità. Quando ci sono vittime, anche se lontane, il rispetto…

di Cristian Pagliariccio* L’ Austria ha proclamato tre giorni di lutto nazionale per quanto accaduto a Graz: un ventunenne è tornato nella sua ex scuola ed ha ucciso dieci persone, ferendone altre, prima di togliersi la vita. Alcuni media austriaci hanno ipotizzato che un possibile movente potesse essere il bullismo, subìto dall’aggressore quando era più giovane. Non commenteremo i fatti. Quando ci sono vittime, anche se lontane, il rispetto emotivo è una priorità. Ci soffermeremo, invece, su quanto avvenuto in Italia a partire dall’ipotesi del movente: una serie di dibattiti scorretti sul bullismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Graz, attribuire la colpa al bullismo subito può alimentare due pericolosi equivoci

