Stop genocidio nuova manifestazione per la Palestina ad Arezzo

Oggi ad Arezzo si è svolta una mobilitazione spontanea e sentita per la pace in Palestina, un corteo che ha attraversato il centro cittadino partendo da Piazza Zucchi a Saione. Centinaia di cittadini si sono uniti nel chiedere con forza la fine delle atrocità e il rispetto dei diritti umani, nel nome della solidarietà e della speranza. Un gesto che ribadisce come l'umanità non possa restare indifferente di fronte a tanta sofferenza...

Partecipato corteo quello che oggi ha sfilato per le vie del centro di Arezzo, partendo da piazza Zucchi a Saione, per lanciare di nuovo il messaggio di pace chiedendo la "fine delle atrocità in Palestina dove ci sono molte vittime civili, tra cui tanti bambini e la popolazione è allo stremo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Stop genocidio", nuova manifestazione per la Palestina ad Arezzo

