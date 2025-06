Stop al caldo fino a quando la tregua? Grandine poi temperature elevatissime

Il grande caldo di questa prima metà di giugno sta per lasciare spazio a un improvviso sollievo, ma quanto durerà davvero? Le previsioni meteo annunciano un cambiamento imminente grazie all'arrivo di correnti fresche dal Nord Ovest, che porteranno una boccata d'aria più rigenerante e un netto calo delle temperature. Tuttavia, bisogna capire se questa tregua sarà temporanea o segnalerà un cambiamento duraturo nel clima estivo. Vediamo cosa ci svelano gli esperti.

Roma, 14 giugno 2025 – Stop al grande caldo ma per quanto tempo? Le temperature vertiginose di questa seconda settimana di giugno hanno le ore contate: lo confermano le ultime previsioni meteo. Ma quando inizieremo a sentire i benefici che porterà la bassa pressione e soprattutto per quanto tempo? Vediamo cosa dicono gli esperti. Dal Nord Ovest sono arrivo correnti fresche che non solo abbasseranno la colonnina di mercurio ma porteranno instabilità nelle condizioni del tempo: con la ‘ goccia fredda ’ dei prossimi giorni tornerà a piovere e anche con una certa intensità. Merito (o colpa, a seconda della prospettiva che adottiamo), di una saccatura atlantica posizionata ad Occidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stop al caldo, fino a quando la tregua? Grandine poi “temperature elevatissime”

