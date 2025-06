stoccaggio illegale di pneumatici denunciato

Un grave episodio di inquinamento ambientale ha portato alla scoperta di un vasto deposito illegale di pneumatici e oli esausti a Cermenate. I carabinieri hanno sequestrato circa 200 metri cubi di materiale accumulato dietro il capannone della G.R. Pneus, denunciando il titolare per violazioni delle norme di smaltimento. Questa situazione evidenzia l’urgenza di maggiori controlli e di una gestione responsabile dei rifiuti industriali.

