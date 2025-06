STMicroelectronics raddoppiano gli esuberi | a restare a casa potrebbero essere oltre 5mila lavoratori

La situazione alla STMicroelectronics di Agrate Brianza si fa sempre più difficile, con i numeri degli esuberi che raddoppiano, rischiando di coinvolgere oltre 5.000 lavoratori. Nonostante l’incremento di 1.250 euro in busta paga annunciato mercoledì 11 giugno, la tensione rimane alta tra dipendenti e azienda. La questione del futuro occupazionale si fa urgente: quale sarà il destino di questi lavoratori e come reagirà il territorio?

Resta alta la tensione all'interno della STMicroelectronics di Agrate Brianza. Malgrado i 1.250 euro in più che i lavoratori si troveranno in busta paga, sottoscritti nella giornata di mercoledì 11 giugno durante l’incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali come anticipo del Premio di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it