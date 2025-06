Stiamo trovando risorse per ricostruire i laboratori | l' assessora Regimenti in visita all' Unitus

dopo i danni causati dall’incendio, siamo impegnati a reperire risorse per ricostruire i laboratori e ripristinare le attività. L’assessora Regimenti, durante la visita all’Unitus, ha ribadito il sostegno della regione alla comunità universitaria, sottolineando l’importanza di un percorso di rinascita condiviso. Insieme, supereremo questa prova e torneremo a far crescere il futuro del territorio e della ricerca.

"Dopo il devastante incendio che ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, ho voluto portare personalmente vicinanza e solidarietà alla comunità accademica viterbese. L'Università della Tuscia, i docenti e gli studenti non saranno soli in questo momento difficile". Dopo i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Stiamo trovando risorse per ricostruire i laboratori": l'assessora Regimenti in visita all'Unitus

In questa notizia si parla di: stiamo - trovando - risorse - ricostruire

Sostenibilità e crescita economica, in Italia stiamo trovando il giusto equilibrio - In Italia, la sostenibilità sta diventando il motore di una nuova economia. Crescita e rispetto dell'ambiente non sono più in contraddizione, ma si intrecciano in un futuro migliore.

Stiamo trovando risorse per ricostruire i laboratori: l'assessora Regimenti in visita all'Unitus; Lutech cerca talenti e investe su Napoli: ecco il laboratorio digitale; Perchè un acciaio migliore è indispensabile per costruire le navi del futuro in Italia.

Scuola, Valditara: "È falso che stiamo tagliando le risorse" - "Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti" e "occorre trovare incentivi per le aree ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Scuola, Valditara: “Dicono che stiamo tagliando risorse, ma è falso” - "Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti" e "occorre trovare incentivi per le aree ... Da tg24.sky.it