Stefano Patuanelli critica il cibo prodotto in laboratorio al Villaggio Coldiretti

Stefano Patuanelli denuncia con forza le insidie del cibo da laboratorio presentato al Villaggio Coldiretti, mettendo in guardia dai rischi nascosti dietro questa rivoluzione industriale alimentare. Oggi, la vera minaccia non sono solo gli aspetti economici o di salute, ma il controllo concentrato nelle mani di pochi. Se a luglio si concretizzerà la proposta del fondo unico, rischiamo di mettere a rischio l’intera agricoltura italiana e la nostra sovranità alimentare. Non possiamo permetterlo.

Oggi c'è una nuova, grande preoccupazione: far credere che il cibo prodotto in laboratorio sia più sano, più economico e più sostenibile. Ma sappiamo che la produzione industriale di laboratorio sarà sempre concentrata nelle mani di pochi soggetti, che controllando il cibo controlleranno le persone. Non possiamo permetterlo. Se davvero a luglio verrà presentata la proposta del fondo unico, sarà un colpo mortale per l' agricoltura italiana. Non possiamo accettare che si uniscano i fondi agricoli con quelli della coesione sociale, significherebbe togliere risorse vitali al lavoro e alla sopravvivenza di agricoltori e allevatori italiani.

