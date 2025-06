Stefano De Martino e i gossip che infastidiscono la Rai | Serve un’immagine più pulita

Stefano De Martino, volto rilassato e sicuro di sé ad Affari Tuoi, si trova al centro di un vortice di gossip che mette sotto pressione l’immagine della Rai. Non solo talento, ma anche polemiche e voci infastidiscono i vertici di Viale Mazzini, desiderosi di mantenere un’immagine pulita e professionale. La domanda è: come potrà Stefano gestire questa tempesta mediatica senza compromettere la sua carriera brillante?

Il volto rilassato e sicuro di sé che vediamo ogni sera ad Affari Tuoi nasconde – almeno secondo i vertici Rai – un piccolo terremoto mediatico. Stefano De Martino, ex ballerino diventato uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana, è finito sotto i riflettori non solo per il suo talento ma soprattutto per una lunga scia di gossip. E a Viale Mazzini, pare, la situazione stia cominciando a stare un po’ stretta. Stefano De Martino, la Rai si agita: troppi flirt. Che Stefano De Martino piaccia alle donne è cosa nota, ma negli ultimi mesi il suo nome è stato associato a così tante presunte relazioni da far impallidire anche il più esperto dei latin lover. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino e i gossip che infastidiscono la Rai: “Serve un’immagine più pulita”

In questa notizia si parla di: stefano - martino - gossip - infastidiscono

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Stefano De Martino e i gossip che infastidiscono la Rai: “Serve un’immagine più pulita”; Gelo tra Belen, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Un balletto sexy ha fatto esplodere il caos; Stefano De Martino: Vi svelo i segreti del mio Made in Sud.

Stefano De Martino al centro del gossip: nuove voci su flirt e polemiche - Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, si ritrova nuovamente al centro di un ciclone mediatico. Scrive notizie.it

I vertici Rai indispettiti dai gossip su Stefano De Martino: “Deve avere un’immagine mediatica più pulita” - La Rai si sarebbe infastidita dopo i numerosi gossip circolati nelle ultime settimane su Stefano De Martino. Riporta fanpage.it

Stefano De Martino, troppi gossip: la Rai sarebbe “infastidita” - Il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino avrebbe fatto storcere il naso ai vertici della Rai per i troppi gossip sul suo conto. Da msn.com