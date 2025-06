Stavamo giocando a golf quando uno squalo martello è caduto dal cielo sul campo Com’è successo? La spiegazione c’è | la surreale vicenda accaduta in South Carolina

Immaginate di giocare a golf e, all'improvviso, uno squalo martello cade dal cielo sul campo! Un evento incredibile, che ha lasciato tutti senza parole e fatto parlare i media statunitensi. Questa vicenda surreale in South Carolina sfida ogni logica, dimostrando come il mondo possa sorprenderti con episodi insoliti e incredibili. Ma come è possibile una cosa del genere? La spiegazione vi lascerà senza fiato.

Cari appassionati dello “stano ma vero”, siamo qui per voi. La storia arriva dai giornali statunitensi, e People – per dirne uno – la racconta nel dettaglio. Si tratta di una faccenda surreale perché uno squalo è caduto dal cielo in un campo da golf. “Come si spiega uno squalo martello che cade in mezzo al bosco dal cielo?”: se l’è chiesto uno dei giocatori che hanno assistito alla scena. Siamo in South Carolina e la scena la descrive il Comune di Myrtle Beach sulla pagina Facebook. I fatti risalgono al mese scorso e sono accaduti allo Splinter City Disc Golf Course. Vi diamo tutte queste informazioni sul luogo perché magari vorrete andare nel punto esatto dove cadono squali dal cielo, chissà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

