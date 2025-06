Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi | l’ordinanza del sindaco

Dal 15 giugno al 30 settembre, Terracina si prepara a proteggere il suo patrimonio naturale con l’ordinanza del sindaco Francesco Giannetti, volta a ridurre il rischio di incendi boschivi durante il periodo di massima pericolosità. Misure stringenti e prevenzioni mirate sono fondamentali per preservare la nostra biodiversità e sicurezza. È un impegno collettivo per tutelare il nostro territorio: insieme possiamo fare la differenza.

E’ in vigore dal 15 giugno a Terracina l’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Giannetti per l’applicazione delle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per l’anno 2025. “Dal 15 giugno al 30 settembre - spiegano dal Comune - è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”: l’ordinanza del sindaco

In questa notizia si parla di: pericolosità - incendi - boschivi - ordinanza

Incendi boschivi, entra in vigore il 15 giugno il periodo di grave pericolosità - A partire dal 15 giugno, in Campania scatta il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, un allarme che richiede massima attenzione e responsabilità da parte di tutti.

È stata firmata dal Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, l’ordinanza per l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2025. Dal 15 giugno al 30 settembr Vai su Facebook

Il Sindaco Dott. Fabio Caravaggio ha firmato l’Ordinanza n. 10 del 09.06.2025 relativa all’Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per l’anno 2025. https://facebook.com/comuneroccasangio Vai su X

Prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia: emanata l'ordinanza sindacale per la stagione 2025; Atena Lucana, ordinanza sindacale per la prevenzione del rischio incendi boschivi; Agropoli: ordinanza per prevenire il rischio incendi, sanzioni per i trasgressori.