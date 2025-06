Stati Uniti Washington blindata per la grande parata militare nel giorno del compleanno di Trump

Washington si trasforma in una fortezza di sicurezza per la grandiosa parata militare organizzata in occasione del 250° anniversario delle forze armate americane, un evento voluto con entusiasmo da Donald Trump in coincidenza con il suo 79° compleanno. Questa celebrazione spettacolare, la più imponente dalla fine della prima guerra del Golfo nel 1991, promette di attirare fino a 200 mila spettatori e di lasciare un segno indelebile nella storia degli Stati Uniti.

È in programma oggi 14 giugno a Washington la parata militare voluta a tutti i costi da Donald Trump per celebrare i 250 anni dalla nascita delle forze armate americane, importante anniversario che peraltro cade nel 79esimo compleanno del presidente americano. La parata militare, la più grande fine della prima guerra del Golfo nel 1991, è stata aggiunta alle celebrazioni solo poche settimane fa e si prevede che attirerà fino a 200 mila persone. Inizierà alle 18.30 locali con oltre 6 mila militari in uniformi attuali e storiche, ma anche 150 mezzi compresi i tank Abrams e 50 aerei militari. Previste esibizioni di caccia e lancio di paracadutisti.

#Trump domani ha in programma una grande parata militare a Washington per celebrare l’anniversario della nascita dell’esercito e il proprio 79esimo compleanno. L’opposizione ha invece convocato proteste in 1.500 città dichiarando il No Kings Day. Il giorn Vai su X

Altri 2.000 riservisti e 700 marines in strada, parte a Los Angeles la mutazione totalitaria dell’America del tycoon. Che sabato celebrerà il suo compleanno con una parata militare a Washington. Sembrava una buffonata nord-coreana, sono i nuovi Stati uniti La Vai su Facebook

