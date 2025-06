Startlist Giro d’Italia Next Gen 2025 | Lorenzo Finn può sognare sfida con Jarno Widar

Il Giro Next Gen 2025 promette scintille con protagonisti come Lorenzo Finn e Jarno Widar, giovani talenti pronti a sfidarsi lungo le affascinanti strade italiane da giugno. La loro battaglia per la maglia rosa si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti dell’anno, accendendo i cuori di appassionati e addetti ai lavori. Riusciranno questi due campioni emergenti a scrivere il loro nome nella storia del ciclismo giovanile? Solo il tempo lo svelerà .

Lorenzo Finn e Jarno Widar saranno tra le grandi stelle che parteciperanno al Giro Next Gen 2025, la corsa a tappe riservata agli Under 23 che si disputerĂ da domenica 15 a domenica 22 giugno lungo le strade d’Italia. I due grandi nomi della categoria dovrebbero fronteggiarsi a viso aperto per la conquista della maglia rosa. Il ligure della Red Bull-BORA-hansgrohe (team Development) e il belga del Team Development della Lotto si sono giĂ dati battaglia piĂą volte nel corso della stagione durante gare di un giorno, questa volta il confronto si consumerĂ in una corsa a tappa dove emergeranno anche le doti di fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist Giro d’Italia Next Gen 2025: Lorenzo Finn può sognare, sfida con Jarno Widar

In questa notizia si parla di: giro - italia - next - lorenzo

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Finito un #giroditalia si pensa giĂ al prossimo! Oggi ho intervistato Lorenzo Finn in vista del #GiroNextGen: https://www.tuttobiciweb.it/article/2025/06/03/1748956532/lorenzo-finn-giro-d-italia-under-23 Giro d'Italia tuttoBICI Vai su Facebook

GIRO NEXT GEN. LORENZO FINN CRESCE E LAVORA CON VISTA MAGLIA ROSA; Giro d'Italia Next Gen, al via da Milano i talenti del futuro: si parte da Rho, tutti a caccia di Widar; Giro Next Gen, domenica il grande giorno. Si parte da Rho.

Giro d’Italia Next: Sfida tra Vf Group Bardiani e Team Beltrami - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Il Giro Next attraverserà casatese e meratese il 17/06 - Il nostro territorio si conferma al centro dello sport internazionale, in particolare del ciclismo ospitando eventi di primissimo livello che ... Si legge su casateonline.it

Giro d'Italia Next Gen, al via da Milano i talenti del futuro: si parte da Rho, tutti a caccia di Widar - Scatta dalle porte di Milano la crono che assegnerà la prima maglia rosa. Riporta milano.corriere.it