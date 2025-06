Stagione corse al trotto all' Ippodromo del Savio | novità e grandi premi in arrivo

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina e della tecnica, all’Ippodromo del Savio, con una stagione di corse al trotto ricca di novità e grandi premi. Il 17 giugno si apre un nuovo capitolo, con partenze rivoluzionarie e sfide entusiasmanti che promettono emozioni uniche. Non perdete l’appuntamento: le corse più spettacolari stanno per cominciare, e sarà un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi di scoprire i segreti di questa affascinante disciplina.

Ci sono numerosi spunti tecnici interessanti nella stagione delle corse al trotto che inizierà martedì prossimo, 17 giugno, all'Ippodromo del Savio. Quello che il pubblico vedrà fin dalle prime serate sarà una partenza diversa nelle corse ai nastri: i cavalli non percorreranno un corridoio parallelo alla pista facendo due curve di 90 gradi per partire, ma attraverseranno in fila tutta l'area al centro della pista e faranno una sola curva di 90 gradi, il che dovrebbe consentire partenze più regolari. Il primo appuntamento di grande rilievo è in programma sabato 5 luglio con la disputa del Gran Premio Riccardo Grassi - Trofeo Romagna Iniziative, tappa finale del circuito riservato ai cavalli di cinque anni e oltre il cui vincitore avrà il pass per la disputa in posizione privilegiata del Premio Due Mari.

