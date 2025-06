Stadio tocca al Comune Alla ricerca di 1,2 milioni

Il Comune si prepara a fare la sua parte nella sfida di mettere in sicurezza lo stadio ’Franchi’, un patrimonio storico e sportivo della città. Dopo anni di proposte e promesse fallite, ora è il momento di agire concretamente per reperire i 12 milioni necessari all’adeguamento antisismico della gradinata e della tribuna coperta. La strada è ancora in salita, ma l’amministrazione non si arrende: il futuro del nostro impianto sportivo passa anche da qui.

Alla fine sarà l’amministrazione comunale a cercare di reperire le risorse per realizzare il necessario adeguamento antisismico allo stadio ’Franchi’ della gradinata e della tribuna coperta. A valle di un ventennio di proposte rivoluzionarie, ipotesi minimali, accordi puntualmente disattesi, con una situazione strutturale oggi poco meno che disastrosa e nessuna prospettiva concreta all’orizzonte (almeno al momento), il Comune cercherà di reperire l’importo necessario di 1,2 milioni di euro. Come? Partecipando al bando Avviso sport e periferie 2025, pubblicato dal dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base del decreto del ministro per lo Sport e i giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio, tocca al Comune. Alla ricerca di 1,2 milioni

In questa notizia si parla di: stadio - comune - milioni - tocca

La gestione dello stadio Colavolpe torna al Comune. Presto la riqualificazione: tutti i lavori - Il Comune di Terracina riprende la gestione dello stadio Colavolpe e dell'impianto San Martino B, dopo la revoca della delibera commissariale del 15 maggio 2023.

Comune di Palermo e Palermo F.C. hanno siglato oggi l’intesa per la proroga dell’attuale concessione dello stadio Renzo Barbera: un passaggio strategico che apre ufficialmente la strada alla possibilità di una nuova convenzione fino a 99 anni Tutte le inf Vai su Facebook

Stadio, tocca al Comune. Alla ricerca di 1,2 milioni; Lagalla e il Palermo siglano accordo: Sì alla proroga della concessione del Barbera, ora tocca al consiglio comunale; Stadio Catanzaro, Mancuso: Stanziati 9 milioni. Ora tocca al comune.

Catanzaro, ufficiale: “stanziati altri 9 milioni per lo stadio Ceravolo, ora tocca al Comune” - “Il dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione Calabria ha ufficialmente stanziato ulteriori 9 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ di ... Segnala strettoweb.com

Lagalla e il Palermo siglano accordo: "Sì alla proroga della concessione del Barbera, ora tocca al consiglio comunale" - L’intesa tra le parti prevede la facoltà di stipulare una nuova convenzione per la concessione dell’impianto fino a 99 anni "previa presentazione di un progetto di fattibilità tecnico ed economico che ... Da palermotoday.it

Stadio della Roma a Pietralata: «Il bosco non si tocca. Solo il Comune può esercitare il diritto di provvedimento impellente. Non la squadra» - «Mauro Uniformi presidente degli agronomi ha riconosciuto quello che difendiamo come patrimonio boschivo, e quindi non si tocca! Secondo msn.com