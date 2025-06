Stadio-clinica così il Comune di Terni rischia un danno patrimoniale per la demolizione del Liberati

Il futuro dello stadio della clinica Cos236 a Terni si gioca nel cuore del consiglio comunale, dove lunedì si deciderà sull’inserimento di un’importante copertura finanziaria. La decisione potrebbe comportare un rischio di danno patrimoniale per il Comune, suscitando preoccupazioni tra cittadini e stakeholder. È essenziale seguire da vicino questo dibattito per capire come verrà protetto il patrimonio pubblico e quali saranno le conseguenze di questa scelta.

Abbiamo appreso dagli organi di stampa locali che lunedì mattina in consiglio comunale verrà votata una delibera relativa all’inserimento nel Piano economico e finanziario di un passaggio inerente alla copertura finanziaria del progetto stadio-clinica, passaggio propedeutico rispetto alla firma. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “Stadio-clinica, così il Comune di Terni rischia un danno patrimoniale per la demolizione del Liberati”

In questa notizia si parla di: stadio - clinica - così - comune

Ternana, gestione stadio: “Squadra indegna di giocare al Liberati”. In arrivo l’atto amministrativo per il progetto stadio-clinica - Il Consiglio comunale ha espresso parere favorevole al rinnovo annuale della convenzione tra Ternana Calcio e lo stadio Liberati, in vista dell'imminente atto amministrativo per il progetto Stadioclinica.

Stadio-clinica, nodo terreno: «Non è del sindaco Bandecchi». Il lapsus e gli accordi Vai su X

++ Nuovo stadio a Cagliari, approvata la delibera per sbloccare i 50 milioni della Regione ++ Vai su Facebook

“Stadio-clinica, così il Comune di Terni rischia un danno patrimoniale per la demolizione del Liberati”; Stadio-Clinica a Terni, esplode la polemica Comune-PD. Corridore: Bugie della sinistra a spese della città; Sull'uso del Liberati il PD ha sparato falsità incomprensibili.