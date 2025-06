Stadio-clinica così il Comune di Terni rischia un danno patrimoniale per la demolizione del Liberati

Il futuro dello stadio clinica COS236 a Terni si gioca in un voto decisivo del consiglio comunale, che lunedì potrebbe determinare un impatto patrimoniale significativo. L’inserimento nel Piano economico-finanziario rappresenta il passo cruciale prima della firma del progetto, con possibili ripercussioni sulla gestione finanziaria del Comune. La deliberazione, infatti, rischia di modificare drasticamente l’assetto dei costi e delle risorse pubbliche coinvolte, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla sostenibilità dell’intervento.

Abbiamo appreso dagli organi di stampa locali che lunedì mattina in consiglio comunale verrà votata una delibera relativa all’inserimento nel Piano economico e finanziario di un passaggio inerente alla copertura finanziaria del progetto stadio-clinica, passaggio propedeutico rispetto alla firma. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “Stadio-clinica, così il Comune di Terni rischia un danno patrimoniale per la demolizione del Liberati”

In questa notizia si parla di: stadio - clinica - così - comune

Ternana, gestione stadio: “Squadra indegna di giocare al Liberati”. In arrivo l’atto amministrativo per il progetto stadio-clinica - Il Consiglio comunale ha espresso parere favorevole al rinnovo annuale della convenzione tra Ternana Calcio e lo stadio Liberati, in vista dell'imminente atto amministrativo per il progetto Stadioclinica.

Conferenza stampa in comune per proroga stadio Libero Liberati Corridore: "la sinistra dice bugie e menzogne" Schenardi: " non vogliono capire" Vai su Facebook

Stadio-clinica, nodo terreno: «Non è del sindaco Bandecchi». Il lapsus e gli accordi Vai su X

“Stadio-clinica, così il Comune di Terni rischia un danno patrimoniale per la demolizione del Liberati”; Stadio-Clinica a Terni, esplode la polemica Comune-PD. Corridore: Bugie della sinistra a spese della città; Sull'uso del Liberati il PD ha sparato falsità incomprensibili.