stabbia chiesa trionfa nel torneo di calcio a 7 dei rioni di cerreto guidi

Un’epica battaglia tra i rioni di Cerreto Guidi si è conclusa con un trionfo indimenticabile: Stabbia Chiesa conquista il primo titolo nel torneo di calcio a 7, elevando il suo nome nell’albo d’oro di questa avvincente manifestazione. Organizzato dal presidente Giovanni Caponi, il torneo ha saputo coinvolgere tutta la comunità, regalando emozioni e passione. Dopo un percorso ricco di sfide, nella finalissima i vincitori hanno...

Stabbia Chiesa è la prima squadra a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Torneo di calcio a 7 dei Rioni di Cerreto Guidi, manifestazione fortemente voluta dal presidente del Lazzeretto Giovanni Caponi e che dallo scorso 19 maggio si è svolta con una sempre nutrita partecipazione di pubblico al campo sportivo Lensi di Lazzeretto. Nella finalissima Stabbia Chiesa ha fatto suo per 2-0 il derby contro Stabbia Ponte di Masino, dopo aver eliminato 2-1 in semifinale il Lazzeretto (qualificato ai play-off grazie al 4-2 ai rigori su Bassa-Gavena-Pieve) mentre i 'cugini', dopo aver dilagato 8-1 su Porta al Palagio nei play-off, si erano sbarazzati con il punteggio di 5-2 di Porta Fiorentina.

