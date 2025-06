Squid Game S3 | La fine dei giochi è vicina ecco il trailer finale

La suspense si intensifica mentre si avvicina il gran finale di Squid Game 3: La fine dei giochi. Netflix ha appena rilasciato il trailer finale, lasciando gli appassionati di tutto il mondo con il fiato sospeso. Poche settimane ci separano dall’attesissimo debutto del 27 giugno 2025, quando i protagonisti affronteranno l’ultima sfida. E voi, siete pronti a scoprire come finirà questa incredibile saga?

Netflix ha da poco diffuso il trailer finale della terza – ed ultima – stagione di Squid Game, l’iconica serie coreana con protagonista Lee Jung-jae. A poche settimane dal rilascio del trailer in occasione dell’evento mondiale noto come TUDUM, il colosso dello streaming ha voluto far sapere con un ulteriore trailer che gli ultimi episodi di Squid Game sono oramai prossimi a fare il loro esordio in piattaforma (27 giugno 2025). E voi siete pronti all’esplosivo finale? Squid Game La Serie Coreana. La serie è stata creata da Hwang Dong-hyuk  nel corso di ben 12 anni. Al centro della trama un gruppo di persone in difficoltà economiche che rispondono ad un concorso a premi abbastanza particolare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it