Squid game fuori il trailer ufficiale delle terza e ultima stagione

Il mondo di "Squid Game" torna a catturare l’attenzione con il trailer ufficiale della sua attesissima terza e ultima stagione. Dopo aver conquistato fans in tutto il globo, questa conclusione promette emozioni ancora più intense e colpi di scena. Dal 27 giugno su Netflix, preparatevi a scoprire come si concluderà questa saga capolavoro. La fine di un’era seriale è ormai alle porte, e non vediamo l’ora di svelare il finale insieme.

Roma, 14 giu. (askanews) - Svelato questa notte il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di "Squid game". L'attesissima stagione finale della serie da record, di cui è stato rilasciato anche il poster che vede protagonisti Gi-hun (Lee Jung-jae) e il Front Man (Lee Byung-hun), sarà disponibile solo su Netflix dal 27 giugno. La serie è stata celebrata con una premiere lo scorso 12 giugno al Barbican Centre di Londra, alla presenza del cast e del regista, insieme a numerosi ospiti dal mondo dell'intrattenimento e dei social media. Nella terza e ultima stagione di Squid Game, ritroviamo Gi-hun (Lee Jung-jae) dopo che ha perso il suo miglior amico nel gioco ed è stato portato alla completa disperazione dal Front Man (Lee Byung-hun), che ha nascosto la sua vera identità per infiltrarsi nel gioco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Squid game, fuori il trailer ufficiale delle terza e ultima stagione

