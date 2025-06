Squid Game 3 ecco il trailer ufficiale della stagione finale dal 27 giugno su Netflix

Preparatevi a scoprire il finale di Squid Game, la serie sudcoreana che ha rivoluzionato il panorama televisivo globale. Il trailer ufficiale della stagione 3 rivela un mix irresistibile di vendetta, giustizia e nuove sfide mortali. Dal 27 giugno su Netflix, l’ultima stagione promette di lasciare senza fiato gli spettatori di tutto il mondo, chiudendo definitivamente il cerchio di questa saga indimenticabile. Non perdetevi l’epilogo di un fenomeno culturale ormai leggendario.

Il trailer ufficiale di Squid Game 3 svela l'attesissimo finale della serie record di Hwang Dong-hyuk, in arrivo il 27 giugno solo su Netflix: tra vendetta, giustizia e nuove sfide mortali. È stato rilasciato il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Squid Game, la serie sudcoreana che ha segnato un'epoca e conquistato spettatori in tutto il mondo. Il nuovo capitolo, scritto e diretto ancora una volta dal creatore Hwang Dong-hyuk, debutterà in esclusiva su Netflix il prossimo 27 giugno. La stagione è stata presentata in anteprima mondiale lo scorso 12 giugno al Barbican Centre di Londra, alla presenza del cast, del regista e di numerosi ospiti internazionali provenienti dal mondo dell'intrattenimento e dei social media.

