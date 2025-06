Squid Game 3 c’è il trailer ufficiale | quando e dove vedere la stagione finale – Video

Il countdown è iniziato: il trailer ufficiale di 'Squid Game 3' ha svelato dettagli intriganti sulla stagione finale, disponibile su Netflix dal 27 giugno. Dopo aver affrontato perdite e sfide estreme, Gi-hun si prepara a tornare in scena in un nuovo capitolo ricco di suspense e colpi di scena. Non resta che attendere con trepidazione il ritorno di questa serie che ha conquistato il mondo, pronto a scoprire come si concluderà questa incredibile avventura.

(Adnkronos) – Svelato nella notte il trailer ufficiale di ' Squid Game'. L’attesissima stagione finale della serie da record sarà disponibile su Netflix dal 27 giugno. Nella stagione 3 ritroviamo Gi-hun (Lee Jung-jae) dopo che ha perso il suo miglior amico nel gioco ed è stato portato alla completa disperazione dal Front Man (Lee Byung-hun), . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

