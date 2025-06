Spreco alimentare in crescita in Italia dai surgelati un aiuto inaspettato

Lo spreco alimentare in Italia continua a crescere, con oltre 667 grammi di cibo sprecato a persona ogni settimana. Tuttavia, una nota positiva emerge dai dati: i surgelati, rappresentando appena il 2,2% del totale gettato, si rivelano un alleato inatteso nella lotta allo spreco. Questa tendenza suggerisce che scegliere consapevolmente i surgelati può contribuire a ridurre gli sprechi e promuovere un consumo più sostenibile.

In Italia lo spreco alimentare è la regola: ogni settimana finiscono nella spazzatura una media di 667,4 grammi di cibo a persona. Lo rivela l' Osservatorio Waste Watcher, che evidenzia un incremento preoccupante dello spreco alimentare domestico. Ma c'è una particolare tipologia di cibi che va in controtendenza: si tratta dei surgelati, che rappresentano solo il 2,2% del totale gettato. Surgelati più sostenibili. Secondo i dati, lo spreco alimentare ha segnato un aumento del +17,9% rispetto all'anno precedente: a gennaio 2024 si parlava di 566,3 grammi a settimana per persona. E in cinque anni, il trend ha visto crescere di circa 140 grammi il volume settimanale di alimenti sprecati pro capite.

