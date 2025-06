Spotify | arriva anche in Italia una feature molto amata in America

Spotify conquista anche l’Italia con la nuova funzione "Crea copertina", già apprezzata oltre oceano. Questa novità permette di personalizzare le playlist trasformandole in veri e propri pezzi d’arte visiva, capaci di catturare emozioni, stati d’animo e ricordi speciali. Un passo avanti nella musica personalizzata, che rende ogni playlist unica e coinvolgente. Preparati a vivere un’esperienza musicale davvero su misura, perché la musica è emozione e ora anche immagine.

Spotify continua a investire nell’evoluzione della propria piattaforma, sempre più orientata alla personalizzazione dell’esperienza utente. L’ultima novità riguarda la funzione Crea copertina, ora disponibile anche in Italia dopo aver riscosso successo in altri Paesi. Sarà, quindi, possibile trasformare le playlist in veri e propri oggetti creativi, che non solo raccolgano brani amati ma raccontino visivamente emozioni, stati d’animo e situazioni. La nuova funzionalità permette agli utenti di personalizzare l’immagine di copertina di qualsiasi playlist, nuova o già esistente. Il processo è semplice e accessibile a tutti: basta aprire l’app Spotify (Android o iOS), assicurarsi che sia aggiornata all’ultima versione, accedere alla playlist desiderata, cliccare sui tre puntini e selezionare la voce Crea copertina. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Spotify: arriva anche in Italia una feature molto amata in America

In questa notizia si parla di: spotify - italia - arriva - feature

La cultura italiana fa il giro del mondo! Ogni settimana, “Mondo Italia” ti porta alla scoperta di eventi e iniziative organizzate dagli Istituti Italiani di Cultura. Un podcast realizzato dalla #Farnesina in collaborazione con Radio Italia. ?Con l’avvicinarsi dell’e Vai su Facebook

Spotify: in test modo per tenere le canzoni per bambini fuori dalla cronologia; Google rilascia il Pixel Feature Drop di dicembre e il QPR1 di Android 15; dentsu.

Spotify, da oggi chiunque può personalizzare le copertine delle playlist - Lo ha annunciato la compagnia svedese, spiegando che la accolgono proprio in queste ore 63 mercati in tutto il mondo in 41 lingue, Ita ... Scrive informazione.it

Spotify, lanciata la nuova funzione ‘Crea copertina’ - Spotify introduce la funzione ‘Crea copertina’: ora puoi personalizzare le cover delle tue playlist con immagini, testi ed effetti creativi. Riporta informazione.it

Spotify espande i video podcast in Italia - primo video podcast lanciato da Spotify in Italia, e Non aprite quella podcast, il popolare show condotto da J- Si legge su macitynet.it