Sportswear e fashionwear italiano | nasce Magma il brand artigianale per chi ama la Costa d' Amalfi

di grande passione per la costa d'Amalfi, unendo stile, artigianalità e rispetto per l'ambiente. Magma si propone di rivoluzionare il mondo dell'abbigliamento con una linea che celebra la bellezza del territorio e la qualità italiana, offrendo capi innovativi e sostenibili. Scopri come il cuore della costiera può ispirare il tuo guardaroba, portando l'essenza di Magma ovunque tu vada.

Magma è la nuova voce nel panorama dell'abbigliamento sportswear e fashionwear italiano. Un brand giovane, ma con radici solide: quelle del lavoro artigianale, della qualità certificata e della sostenibilità reale. Fondata da Maurizio Sole, stimato giuslavorista, Magma nasce da un'idea semplice e.