Sportello sovraindebitamento | tutele legali e opportunità di salvataggio

Se sei coinvolto o interessato a comprendere come affrontare il sovraindebitamento, questa mattinata a Ferrara rappresenta un'opportunità imperdibile. Un appuntamento gratuito per esplorare tutele legali, strategie di salvataggio e risposte concrete ai bisogni dei cittadini in difficoltà. Non perdere l'occasione di approfondire un tema cruciale che riguarda il benessere sociale e la tutela delle persone in crisi finanziaria.

Un'intera mattinata, a Ferrara, dedicata a uno dei temi sociali più complessi e delicati che attanagliano i cittadini: il sovraindebitamento. Lunedì 16 giugno, dalle 9 alle 13, la Sala della musica di via Boccaleone 19 ospiterà un incontro pubblico gratuito, dedicato ad assistenti e operatori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sportello sovraindebitamento: tutele legali e opportunità di salvataggio

