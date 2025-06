Sport per tutti all’aperto Incentivi all’attività fisica

Il Comune, con grande entusiasmo, ha approvato il progetto 'Sport di tutti-Parchi Edizione 2024', un’innovativa iniziativa che mira a rendere lo sport accessibile a tutti. In collaborazione con la Società Sport e Salute S.p.A., questa iniziativa promuove l’attività fisica nei parchi, incentivando uno stile di vita sano e attivo. Un passo importante verso una comunità più vivace, inclusiva e in movimento: perché lo sport è un diritto di tutti.

Il Comune ha ufficialmente approvato con delibera di giunta l'atto di convenzione con la Società Sport e Salute S.p.A. per la realizzazione del progetto 'Sport di tutti-Parchi Edizione 2024', promosso dal ministero per lo Sport in collaborazione con Anci e con la stessa Sport e Salute, struttura di supporto al Governo nell'ambito della progettazione, produzione, fornitura e coordinamento dei servizi legati allo sviluppo del movimento sportivo italiano. L'iniziativa ha l'obiettivo di incentivare l' attività fisica all'aperto attraverso la realizzazione di nuove strutture e aree attrezzate all'interno di parchi comunali, spiagge o spazi pubblici, dedicate allo sport a corpo libero.

