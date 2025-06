Sport in tv sabato 14 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Preparati a vivere una giornata all'insegna dello sport in TV, ricca di emozioni e grandi eventi! Dalla 24 Ore di Le Mans alla Nations League di volley, il palinsesto di sabato 14 giugno promette intrattenimento per tutti i gusti, dalle prime luci del mattino fino a tarda sera. Scopri orari, programmi e tutto ciò che c’è da sapere per non perderti neanche un istante di questa straordinaria giornata sportiva.

Sport in Tv sabato 14 giugno: dalla 24 ore di Le Mans alla Nations League di volley, ecco tutti gli eventi in programma quest’oggi Una giornata ricca di sport quella di oggi, che con tanta varietĂ , passando dai motori al volley, è pronta a intrattenere gli appassionati dalla mattina alla tarda serata. Si parte alle 9 di questa mattina con la Superbike e le prove libere per il GP di Emilia Romagna a cui seguiranno poco dopo le qualifiche, in contemporanea anche gli europei di scherma e la Nations League di Volley, così come il Rugby. Sempre in mattinata spazio per l’arrampicata, il nuoto artistico, i mondiali di Judo, il ciclismo femminile, il tennis e la Coppa del Mondo di canottaggio. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - sabato - giugno - programma

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile - In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

Il 14 e 15 giugno il #Giubileo dello Sport ? Migliaia di atleti, amatori, allenatori e dirigenti sportivi arriveranno da tutto il mondo per partecipare al Giubileo dello Sport. Il programma: Sabato 14 giugno dalle 9.30 alle 18: Villaggio dello Sport in piazza del P Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Sabato 14 Giugno 2025 Europei Calcio Under 21 Slovacchia - ITALIA, Scherma Genova; Sito Istituzionale | Il 14 e 15 giugno il Giubileo dello Sport; Giubileo dello Sport, a Roma migliaia di atleti da tutto il mondo.

Sport in tv sabato 7 giugno: programma e orari di tutti gli eventi - Il palinsesto giornaliero completo dello sport in Tv di sabato 7 giugno ’25 con il programma mattina, pomeriggio e sera ... sportface.it scrive

Europei di scherma 2025 a Genova: programma, dove vedere e tutti gli italiani che partecipano - Andiamo a scoprire tutti gli italiani in gara, il programma e dove vedere le gare in tv e in streaming. Da tag24.it

Europei di scherma a Genova da sabato 14 giugno: il programma e dove seguire le gare in tv - Gli assalti decisivi e le stoccate da medaglia dei Campionati Europei di Scherma “Genova 2025” saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW, da sabato 14 a giovedì 19 giugno. Da msn.com