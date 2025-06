Sport in tv oggi sabato 14 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 14 giugno, gli appassionati di sport hanno un motivo in più per alzarsi dal divano. Tra motori, ciclismo, arti marziali e scherma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopri gli orari, i programmi e come seguire tutto in streaming per vivere un giorno all’insegna dell’adrenalina e delle emozioni. Pronti a non perdervi nemmeno un istante di questa giornata ricca di eventi? Andiamo a scoprire il palinsesto completo!

Oggi sabato 14 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP del Canada di F1 e le qualifiche e la gara-1 del GP di Emilia-Romagna per la Superbike. Gli amanti di ciclismo potranno gustarsi Giro del Delfinato e Giro di Svizzera femminile. Proseguono i Mondiali di judo e iniziano gli Europei di scherma a Genova. Alle ore 16.00 scatterà la mitica 24 Ore di Le Mans. Andranno in scena le semifinali dei vari tornei di tennis della settimana con Cocciaretto in campo a ‘s-Hertogenbosch. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di canottaggio, nuoto artistico, arrampicata sportiva, nuoto di fondo, tiro a segno, canoa slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 14 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - sabato - giugno - orari

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile - In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

SPORT CLUB L?VE INIZIA L’ESTATE 2025 Pre Apertura Sabato 31 Maggio Domenica 1 giugno Lunedì 2 giugno APERTURA STAGIONE VENERDÌ 5 Giugno ORARI: SABATO e DOMENICA 9.00-20.00 LUN. - VEN. 9.30-19.30 PRENOTA IL TUO OMB Vai su Facebook

Sport in tv oggi (venerdì 13 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; F1, orari GP Canada: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche; Italy Major Premier Padel 2025: Orari e Programmazione.

Sport in tv sabato 7 giugno: programma e orari di tutti gli eventi - Il palinsesto giornaliero completo dello sport in Tv di sabato 7 giugno ’25 con il programma mattina, pomeriggio e sera ... Da sportface.it

Formula 1, oggi qualifiche Gp Canada: orario e dove vederle - Oggi, sabato 14 giugno, in Canada spazio alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche, per definire la griglia di partenza del ... Riporta meridiananotizie.it

Formula 1, GP Canada: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming - Gli orari tv del Gran Premio del Canada della Formula 1 2025: dove vedere su TV8 e Sky in diretta e in differita prove libere, qualifiche e gara della ... Da fanpage.it