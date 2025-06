Sport e solidarietà in campo per la finale del Torneo Interforze | raccolti 6mila euro per Casa di Iris

dizione che unisce forza, passione e generosità, trasformando il campo in un palcoscenico di solidarietà. La giornata, tra sudore e sorrisi, ha visto protagonisti atleti e volontari, culminando con la straordinaria raccolta di 6.000 euro destinati alla Casa di Iris. Un esempio vibrante di come lo sport possa unire le persone al servizio di cause nobili, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità.

Il caldo e le temperature tipicamente estive hanno fatto da cornice ad una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà che ha animato il campo sportivo Bertocchi di via Boselli, dove si è disputata la finale del “Torneo Interforze”, giunto alla sua quinta edizione. Una tradizionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Sport e solidarietà in campo per la finale del “Torneo Interforze”: raccolti 6mila euro per Casa di Iris

In questa notizia si parla di: sport - solidarietà - campo - finale

Sport e solidarietà: decine di bambini giocano e si divertono, a sostegno delle associazioni - Sport e solidarietà si incontrano in una giornata speciale a Brindisi, presso la struttura Terrarossa - Rm sport.

?Sport, solidarietà e memoria: sabato 14 giugno 2025 il Campo Sportivo “Roberto Dore” di Nuoro ospiterà il 1° Torneo Regionale di Calcio delle Aziende Sanitarie della Sardegna, una manifestazione realizzata con il patrocinio del CR Sardegna FIGC LND Vai su Facebook

Sport e solidarietà in campo per la finale del “Torneo Interforze”: raccolti 6mila euro per Casa di Iris; «Torneo della solidarietà»: questo sabato inaugura la nuova era del campo Povia con sport e inclusione; Sabato a Nuoro in campo la solidarietà.