Spino d' Adda acquista farmaci a base di stupefacente con una ricetta falsa | 22enne denunciato

Una vicenda che scuote Spino d’Adda: un 22enne di Milano è stato denunciato per aver tentato di ottenere farmaci stupefacenti con una ricetta falsa, realizzata con un timbro rubato. La sua bravata, scoperta dai Carabinieri durante un normale controllo, evidenzia ancora una volta i rischi e le conseguenze di comportamenti irresponsabili. La legalità e la sicurezza sono valori fondamentali che vanno tutelati, e questa storia ne è un chiaro esempio.

Spino d’Adda (Cremona) – Una ricetta falsa, fatta con il timbro rubato ad un medico milanese, utilizzata per acquistare due scatole di antidolorifico a base di stupefacente. Per questo un 22enne di Milano, con precedenti, è stato denunciato venerdì pomeriggio dai Carabinieri della Stazione di Pandino. Il giovane è stato fermato alla fermata del autobus di Spino d’Adda dai militari della Stazione di Pandino, durante un servizio di controllo del territorio. I carabinieri erano stati incuriositi da quel giovane mai visto in giro, quindi hanno deciso di effettuare un controllo: lo hanno identificato, ma il 22enne non ha saputo giustificare in maniera chiara la sua presenza in quel comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spino d'Adda, acquista farmaci a base di stupefacente con una ricetta falsa: 22enne denunciato

