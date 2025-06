Spiagge italiane 2025 | affollate da 110 milioni di presenze Lo prevede Assoturismo-Confesercenti

Le spiagge italiane del 2025 si presentano come una vera e propria calamita per milioni di turisti, con previsioni che sfiorano i 110 milioni di presenze. Un dato impressionante che conferma il ruolo centrale delle nostre coste nel panorama turistico europeo. Tra innovazioni, sostenibilità e tradizione, le nostre spiagge sono pronte ad accogliere sempre più visitatori, consolidando la loro posizione come motore imprescindibile dell'estate italiana.

Spiagge e riviere si confermano motore dell’estate: tra giugno e agosto, nei comuni balneari sono attesi 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche, in crescita rispettivamente del +2% e del +1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Numeri che rappresentano circa la metà del totale degli arrivi e delle presenze complessive della . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Spiagge italiane 2025: affollate da 110 milioni di presenze. Lo prevede Assoturismo-Confesercenti

In questa notizia si parla di: milioni - presenze - spiagge - italiane

Estate, 66 milioni turisti e 267 milioni presenze: bene il mercato domestico in Italia - L'estate si preannuncia quanto mai vivace per il turismo in Italia, con stime di 66 milioni di turisti e 267 milioni di presenze.

Napoli si prepara a battere un nuovo record di 18 milioni di presenze; anche Ischia dovrebbe attingere da questi numeri, eppure la nostra isola, dichiarata la più bella del mondo nel 2022, riesce ad essere meta apprezzata durante Pasqua e Ponti, ma non per Vai su Facebook

Assoturismo-Cst, tra spiagge e riviere 110 milioni presenze; Verso il nuovo record del turismo. E crescono le “spiagge cristalline”; Turismo balneare, un tesoro da 175 milioni di presenze.

Assoturismo-Cst, tra spiagge e riviere 110 milioni presenze - Spiagge e riviere si confermano motore dell'estate: tra giugno e agosto, nei comuni balneari sono attesi 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche, in crescita rispettivamente del ... Lo riporta ansa.it

Italia: 211 milioni di presenze fra giugno e agosto. Più stranieri - con una crescita del +1% rispetto all'estate 2024 Più stranieri rispetto agli italiani ... travelquotidiano.com scrive

Federcamping, in estate previste 73 milioni di presenze - Vacanze all'aria aperta in Italia: si consolida la crescita, buone le aspettative per la stagione estiva. Riporta ansa.it