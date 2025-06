Spiagge belle e fragili Parte l’intervento sulle calette San Giorgio

Le spiagge di Liguria sono autentici gioielli affacciati su acque cristalline, ma spesso fragili e soggette a movimenti naturali. Tra queste, le calette di San Giorgio a Lerici rappresentano un esempio emblematico, chiuse dal 2010 per motivi di sicurezza. Ora, con un investimento di oltre un milione di euro, si avvia un intervento fondamentale per consolidare il fronte franoso e restituire questa meraviglia a residenti e visitatori, proseguendo l'impegno della Regione verso la tutela del territorio e il suo patrimonio naturale.

